مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على مضي حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان قدما

صوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم، لصالح المضي قدما وطرح حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تمهيدا لإقرارها المحتمل في وقت لاحق اليوم أو غدا الأربعاء، بما يؤدي إلى إرسالها للبيت الأبيض ليوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.



وبينما لا يزال التصويت مستمرا، حظي طرح تشريعات المساعدات الخارجية للتصويت لنيل الموافقة النهائية بتأييد 65 صوتا، مقابل 12 صوتا رافضا. وتحتاج الحزمة إلى ما يزيد على 60 صوتا مؤيدا.