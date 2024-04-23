واشنطن تدعو بغداد الى حماية القوات الأميركية

دعا الجيش الأميركي الحكومة العراقية اليوم، إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا بعد هجومين فاشلين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران أمس الاثنين.



وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في تصريحات صحفية: "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر. ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأميركية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات".



وأضاف: "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".