إسرائيل تشكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره المساعدة العسكرية

شكر وزير الخارجية الاسرائيلي اسرائيل كاتس مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار، معتبرًا أن ذلك يوجه "رسالة قوية" إلى "أعداء" الدولة العبرية.



وقال وزير الخارجية على منصة إكس: "أشكر مجلس الشيوخ الأميركي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل... توجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".



وأضاف كاتس أن "حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرها مجلس الكونغرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالفنا وترسل رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".



وشكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل "على التزامهما الثابت أمن إسرائيل"، مؤكدًا أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تكسر".