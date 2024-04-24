بعد طول انتظار... الكونغرس الأميركي يقر حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

أقر الكونغرس الأميركي الثلاثاء في ختام أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.وبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمن دعماً لكلّ من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ الثلاثاء حذو مجلس النواب وأقر النص بدعم واسع من الحزبين.والتشريع الذي أقر الثلاثاء يتضمن أيضًا إجراءً يتيح للحكومة حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية بايت دانس.وما أن صدرت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ حتى تنفس زعيم الغالبية الجمهورية السناتور تشاك شومر الصعداء، قائلًا: "وأخيرًا، وأخيرًا، وأخيرًا! هذا المساء، بعد أكثر من ستة أشهر من العمل الشاق والعديد من التقلبات والمنعطفات، ترسل أميركا رسالة إلى العالم أجمع مفادها بأننا لن ندير ظهورنا لكم".وفور إقرار النص في الكونغرس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".وقال بايدن في بيان: "سأوقع على مشروع القانون هذا وأخاطب الشعب الأميركي حالما يصل النص إلى مكتبي غدًا".وأضاف أن الكونغرس الأميركي استجاب لـ"نداء التاريخ" بإقراره هذا القانون الذي يهدف إلى "تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار الحزمة.