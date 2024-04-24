تحطم طائرة شحن في آلاسكا على متنها شخصان

تحطّمت طائرة شحن نادرة في ولاية آلاسكا وعلى متنها شخصان يرجّح أنّهما لقيا مصرعهما في الحادث، بحسب السلطات الاميركية.



والطائرة المنكوبة، ونوعها "دوغلاس دي سي-4"، تُعتبر من الطائرات القليلة المتبقية في العالم من هذا الطراز، وقد تحطّمت بُعيد لحظات من إقلاعها من مطار فيربانكس الدولي الواقع في وسط الولاية الشاسعة.



وأوضحت شرطة الولاية أنّ الطائرة أقلعت قبيل الساعة العاشرة صباحاً (18,00 ت غ)وتحطّمت بعد لحظات فقط من إثلاعها قرب نهر تانانا.



وأوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية آلاسكا بدورها أنّ "الطائرة سقطت على تلة شديدة الانحدار على ضفة النهر حيث اشتعلت فيها النيران".



واشارت إلى أنه "لم يتمّ العثور على ناجين"، مشيرة إلى أنّ الطائرة كانت تقلّ شخصين يرجّح أنّهما لقيا مصرعهما في الحادث.