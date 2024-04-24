حريق بمنشآت طاقة في سمولينسك الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة

أعلن فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أن حريقًا شب في منشآت للوقود والطاقة في المنطقة نتيجة هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.وقال أنوخين عبر تطبيق الرسائل تيليغرام: "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المسيرة الأوكرانية. ونتيجة لهجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".ولم يعرف بعد ما هي المنشآت التي اشتعلت فيها النيران.وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية.وأشار على تيليغرام إلى نه لم تقع إصابات، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا. ونادرًا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.