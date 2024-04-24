مقتل 4 في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة زابوريجيا

أعلنت خدمات الطوارىء في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا الأوكرانية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة خلال استقلالهم سيارة شمالي بلدة ميليتوبول.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولين أن الهجوم وقع في قرية ميرن.



وقال فلاديمير سالدو المسؤول الإقليمي الذي عينته روسيا إن القصف الأوكراني تسبب في إصابة خمسة أشخاص في محل بقالة بمدينة كاخوفكا.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقارير الميدانية الصادرة عن أي من الجانبين في الحرب المستمرة منذ قرابة 26 شهرًا.