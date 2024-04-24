زيلينسكي يشكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار المساعدات لبلاده

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لبلاده تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.



وفور إقرار الحزمة، كتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا ممتنّ لمجلس الشيوخ الأميركي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا".