بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتباراً من "هذا الأسبوع"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"، وذلك بعيد إقرار الكونغرس، حزمة مساعدات ضخمة لكييف.



وأكد بايدن في بيان أنه"سيوقّع على مشروع القانون هذا ويخاطب الشعب الأميركي حالما يصل النصّ إلى مكتبه غداً".