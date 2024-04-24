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الحكومة الالمانية تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا في غزة
أخبار دولية
2024-04-24 | 03:03
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الحكومة الالمانية تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا في غزة
أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك اليوم أن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
ويأتي القرار بعد تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تشرين الأول.
أخبار دولية
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