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توقيف سبعة أشخاص في سيدني في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

أخبار دولية
2024-04-24 | 03:07
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توقيف سبعة أشخاص في سيدني في إطار عملية لمكافحة الإرهاب
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توقيف سبعة أشخاص في سيدني في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

أوقفت الشرطة الأسترالية سبعة أشخاص يشكلون "خطرا وتهديدا غير مقبولين" على الجمهور، بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب شارك فيها 400 شرطي. 
     
وكشف اثنان من كبار الضباط أن الأفراد على صلة بشاب يبلغ من العمر 16 عاما متهم بطعن أسقف آشوري، ويتبنون "أيديولوجية متطرفة ذات دوافع دينية". 

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت خمسة أشخاص.
     

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