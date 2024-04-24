إيران وباكستان في بيان مشترك: ندعو مجلس الأمن لوقف مغامرات إسرائيل في المنطقة

دعت إيران وباكستان مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل ووقف مغامراتها في المنطقة، مشيرتان إلى أن اسرائيل استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية "بشكل غير قانوني".



وجاءت التصريحات خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية اليوم بعد زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي امتدت لثلاثة أيام.



وحثّت الدولتان مجلس الأمن على منع إسرائيل من القيام بأعمالها غير القانونية المتمثلة في مهاجمة جيرانها واستهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية.



وأكدت إيران وباكستان على أهمية التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك مشاريع خطوط نقل الكهرباء وأنابيب الغاز.