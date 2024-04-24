رئيسي: إيران مستعدة لتوطيد العلاقات مع سريلانكا

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سريلانكا ودول آسيوية أخرى، وذلك في خلال زيارة قصيرة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 16 عاما.



وقال رئيسي: "إننا على استعداد تام لتعزيز العلاقات الثنائية مع جميع الدول الآسيوية والدول المجاورة لنا والدول ذات السيادة والمستقلة".



وقال مكتب رئاسة سريلانكا في بيان إن المشروع سيضيف 290 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد وسيزود 15 ألف فدان من الأراضي الزراعية بالمياه وسيوفر مياه الشرب لآلاف الأسر في ثلاث مناطق.



وقال الرئيس رانيل فيكريمسينجي في هذه الفعالية: "ما هو مشترك بيننا يجب أن نقويه. ننتمي جميعا إلى الجنوب في الوقت الذي يريد فيه الجنوب ترسيخ هويته واستقلاله".