هيئة بريطانية تتلقى إخطارا عن واقعة قبالة جيبوتي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة أنها تلقت إخطارا عن واقعة على بعد 72 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من ميناء جيبوتي.



وجاء في المذكرة أن السلطات تحقق في الأمر.

ووجهت الهيئة توصية للسفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به.