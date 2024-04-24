رئيس الوزراء البريطاني في برلين للبحث في أمن أوروبا

يناقش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مسائل الدفاع والأمن مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول زيارة يقوم بها الأربعاء إلى برلين منذ تولى منصبه قبل 18 شهرًا.



ويتوقع أن تركز المحادثات على أوكرانيا ومستويات الإنفاق على الدفاع ومساعي ألمانيا لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية في أوروبا في ظل تواصل الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا.



وقال سوناك: "في هذه اللحظة الخطرة بالنسبة للعالم، تقف المملكة المتحدة وألمانيا جنبًا إلى جنب للمحافظة على الأمن والازدهار في بلدينا وفي أنحاء قارتنا"، مشيدًا بـ"فصل جديد" في العلاقة بين البلدين.



وتأتي زيارة سوناك إلى برلين في اليوم الثاني لرحلة يقوم بها إلى أوروبا تستمر يومين. وزار العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء حيث تعهد زيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني تدريجًا إلى 2,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2030.



وأفاد سوناك بأن الغرب يواجه أخطر مرحلة منذ انتهاء الحرب الباردة إذ بات الهجوم الروسي على أوكرانيا في عامه الثالث بينما يزداد خطر التصعيد في الشرق الأوسط.