مئات الطلاب يتظاهرون في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة احتجاجا على حرب غزة

يتظاهر مئات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين ويقيمون مخيمات احتجاجية في عدد من الجامعات، في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجاً على استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، رغم تعرض عدد كبير منهم للاعتقال الجماعي في الأيام الماضية.



وتتزامن هذه الاحتجاجات مع حلول عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.



وكانت الشرطة الأميركية ألقت القبض على مئات الطلاب المشاركين في التظاهرات في جامعات كولومبيا وييل ونيويورك منذ يوم الجمعة، لاتهامهم بمعاداة السامية.



وتسعى الاحتجاجات الآخذة في الاتساع، والتي يشارك فيها عدد كبير من الطلاب اليهود، إلى إغلاق شارع بروكلين حيث يقيم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر.

