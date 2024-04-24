الاتحاد الأوروبيّ: لتحقيق مستقل في التقارير عن مقابر جماعية في مستشفيين في غزة

دعا الاتحاد الأوروبيّ إلى تحقيق مستقل في شأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين، في غزة، دمّرتهما القوات الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبيّ بيتر ستانو إنّه أمر يجبر على الدعوة إلى تحقيق مستقل في الشبهات والظروف، نظرًا إلى أنه يخلف انطباعًا بالفعل بأنّ انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان.



وأضاف: "لذلك من الضروري أن يُفتح تحقيق مستقل وضمان المحاسبة."