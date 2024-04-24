الحكومة الالمانية تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان أنّ الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في غزة.



وأتى القرار، بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في شأن قدرة الأونروا على ضمان حيادها والتعامل مع أي مخالفات، وفق بيان مشترك.