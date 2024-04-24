مجلس الوزراء المِصريّ وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصّصيّ دوليّ سياحيّ

وافق مجلس الوزراء المِصريّ على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصّصيّ دوليّ سياحيّ، في مدينة رأس الحكمة، غرب الإسكندرية.



ووقّعت مصر في شباط، اتفاقية شراكة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، لتطوير رأس الحكمة، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

