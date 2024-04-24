الجيش الإسرائيليّ: قصفنا 40 هدفًا لحزب الله في عيتا الشعب

قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية 40 هدفًا تابعًا لـ"حزب الله"، في محيط عيتا الشعب، في جنوب لبنان، وفق ما قال الجيش الإسرائيليّ.



وقال الجيش إنّ الأهداف شملت مستودعات لتخزين الوسائل القتالية وبنى تحتية.