إيران ترفض الاتهامات الأميركية لها بالقيام بنشاط سيبرانيّ خبيث

ندّدت إيران باتهامات أميركية "لا أساس لها" عن نشاط سيبرانيّ خبيث تقوم به لحساب الحرس الثوريّ الإيرانيّ، ما حمل واشنطن على فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركتين وأفراد إيرانيين.



وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنّ إيران رفضت جملة وتفصيلًا مزاعم الحكومة الأميركية عن تورط بعض الأفراد الإيرانيين والشركات في هجمات إلكترونية.



واتّهم واشنطن بالسعي إلى صرف الانتباه عن موجة الانتقادات الدولية في شأن سياساتها القائمة على دعم غير محدود لجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.