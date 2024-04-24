رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي: المجلس أقرّ ملياري درهم لمعالجة الأضرار

أقر مجلس الوزراء ملياري درهم (544.60 مليون دولار)، لمعالجة الأضرار، التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، جراء السيول والأمطار، وفق ما أعلن رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.