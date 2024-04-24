وزير الدفاع الإسرائيليّ: نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان قُتلوا في ضربات إسرائيلية

أوضح وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف جالانت أنّ نصف قادة "حزب الله" في جنوب لبنان، قُتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية خلال القتال الدائر عبر الحدود.