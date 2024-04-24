شولتس: ألمانيا لن تقبل بتجسس الدول الأجنبية عليها

أكّد المستشار الألمانيّ أولاف شولتس أنّ ألمانيا لن تقبل بتجسس الدول الأجنبية عليها.



كما أكّد، بعد إلقاء القبض على مساعد لأحد السياسيين من تيار اليمين، بتهمة التجسس لصالح الصين، أنّ المانيا ستعمل على التأكد من تقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء



ورأى، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك، أنّ الاتهامات والادعاءات ضد سياسيّ ومسؤول في حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية.



وقال: "لا يمكننا أن نقبل بالتجسس علينا، من أي بلد."



وشدّد على أنّ الاعتقالات التي تتم لمشتبه في ضلوعهم بالتجسس لا ينبغي أن تدعو للرضا عن الذات، وإنّما يجب أن تدفع إلى تعقب كل من يتجسّس.



واعتبر أنّ الادعاءات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية.