متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ماضية في هجوم يستهدف حماس في رفح

أكّد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنّ إسرائيل ماضية في شن هجوم يستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في رفح.



وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على إبعاد المدنيين فيها.