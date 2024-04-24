الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحا بسبب الحرب
أخبار دولية
2024-04-24 | 09:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحا بسبب الحرب
أعلنت مفوّضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، التوصل إلى اتفاق مع كييف لتبادل 48 طفلاً نازحاً بسبب الحرب، عقب أول اجتماع بين مسؤولين روس وأوكرانيين حول هذا الموضوع في قطر الوسيط في هذه المسألة الحسّاسة.
وقالت لفوفا بيلوفا للصحافيين: "نتيجة لذلك (الاتفاق)، سيعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا". وتطال هذه المسؤولة، كما الرئيس فلاديمير بوتين، مذكّرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2023، وذلك بناء على الاعتقاد بأنّ آلاف الأطفال الأوكرانيين لم ينزحوا بسبب القتال ولكن تمّ ترحيلهم عن عمد من قبل روسيا، الأمر الذي ترفضه موسكو بشدّة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
اتفاق
أوكرانيا
لتبادل
طفلاً
نازحا
الحرب
التالي
إسرائيل تشكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره المساعدة العسكرية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قادة جماعات مسلحة لاحتجازهم رهائن بغرب أفريقيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-16
زيلينسكي: روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-16
زيلينسكي: روسيا تمكنت من تدمير محطة كهرباء رئيسية بسبب نفاد الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-04-09
أوكرانيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
2024-04-09
أوكرانيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
0
أخبار دولية
2024-04-05
روسيا تعلن السيطرة على بلدة فوديانيه بشرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-05
روسيا تعلن السيطرة على بلدة فوديانيه بشرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-04-02
روسيا تعلن سيطرتها على 400 كيلومتر مربع من أوكرانيا منذ مطلع العام
أخبار دولية
2024-04-02
روسيا تعلن سيطرتها على 400 كيلومتر مربع من أوكرانيا منذ مطلع العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:21
خفر السواحل التونسيّ انتشل جثث مهاجرين قبالة سواحل جربة
أخبار دولية
13:21
خفر السواحل التونسيّ انتشل جثث مهاجرين قبالة سواحل جربة
0
أخبار دولية
13:18
واشنطن دعت الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات
أخبار دولية
13:18
واشنطن دعت الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات
0
أخبار دولية
12:55
"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى
أخبار دولية
12:55
"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى
0
أخبار دولية
12:30
ألمانيا تتهم 7 يشتبه بأنهم يخططون لشنّ هجمات إرهابية
أخبار دولية
12:30
ألمانيا تتهم 7 يشتبه بأنهم يخططون لشنّ هجمات إرهابية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-23
أم تُصاب بالذهول والصدمة... ما وجدته في التفاحة لم يكن متوقعًا! (فيديو)
منوعات
2024-04-23
أم تُصاب بالذهول والصدمة... ما وجدته في التفاحة لم يكن متوقعًا! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-29
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
2024-01-29
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
0
فنّ
2024-01-18
الأنظار تتوجّه نحو حفل "روائع الشرنوبي"... فمن هم النجوم المشاركين في تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي؟
فنّ
2024-01-18
الأنظار تتوجّه نحو حفل "روائع الشرنوبي"... فمن هم النجوم المشاركين في تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي؟
0
منوعات
2023-12-20
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
منوعات
2023-12-20
قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت
رياضة
13:36
تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ورقة لبنان الى بروكسيل: لا للرجوع عن قرار عودة النازحين الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ورقة لبنان الى بروكسيل: لا للرجوع عن قرار عودة النازحين الى سوريا
0
أخبار دولية
12:55
"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى
أخبار دولية
12:55
"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى
0
أخبار لبنان
07:14
علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
أخبار لبنان
07:14
علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
0
أخبار لبنان
07:03
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
07:03
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
0
أخبار لبنان
06:25
نواب الجمهورية القوية: سنقاطع الجلسة التشريعية غدًا
أخبار لبنان
06:25
نواب الجمهورية القوية: سنقاطع الجلسة التشريعية غدًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
2
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
3
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
4
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
5
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
6
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
7
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
8
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More