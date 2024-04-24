الأردن يحدد 10 أيلول موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الأردن أن الهيئة المستقلة للانتخاب حددت العاشر من أيلول موعدا لانتخابات مجلس النواب وذلك بعد أن أبدى الملك عبد الله الثاني في وقت سابق تطلعه لأن تأتي الانتخابات بالإصلاحات السياسية التي وعد بها منذ فترة طويلة.وقال العاهل الأردني الذي زار مقر الهيئة قبل إعلان موعد الانتخابات: "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".وينص الدستور على إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من انتهاء الدورة البرلمانية التي تمتد لأربع سنوات والتي ستنتهي رسميا في تشرين الثاني. وأجرت البلاد آخر انتخابات عامة في تشرين الثاني 2020.