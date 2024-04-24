وزير العدل التركي يحذر حزبا مؤيدا للأكراد من مواجهة خطر الحظر

حذّر وزير العدل التركي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب‭ ‬‬‬المؤيد للأكراد من مواجهة خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضده واحتمال تعرضه لقضية حظر مثل سابقه إذا لم ينأ بنفسه عن المسلحين الأكراد.



وقال وزير العدل يلماز تونج للصحفيين في أنقرة: "في الماضي، فُتحت قضايا حظر ضد أحزاب بتهمة دعم الإرهاب"، مشيرا إلى حظر بعض الأحزاب بالفعل وإلى قضايا أخرى قائمة.



وأضاف: "لذلك نقول إنه إذا اتبع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب نفس المسار فإنه سيواجه نفس المعاملة... نقول ابتعدوا عن الإرهاب إذا كنتم لا تريدون التعرض لمثل هذه الإجراءات القانونية".