رابطة الأندية الأوروبية زارت بقيادة ناصر الخليفي عيادة تدعم الأطفال المصابين في غزة

زار ناصر الخليفي وعدد من أعضاء مجلس إدارة رابطة الاندية الاوروبية مركز رعاية الأطفال، في سويسرا، لدعم الذين يعانون من حالات طبية صعبة.



والتقى الوفد بولد يبلغ من العمر 16 عامًا يدعى يوسف فراج، الذي فقد ساقًا خلال النزاع في غزة، ووالدته إكرام فراج.



وكان يوسف لاعب كرة قدم في غزة.



وقدّم الخليفي ليوسف قميصًا موقعًا من فريق باريس سان جيرمان.



واستمع الوفد إلى الأطباء، الذين يعالجون الأطفال المصابين في عيادة Geneva Mederi Clinic - نيابة عن جمعية "حق الأطفال في الرعاية الصحية". وكان يوسف لاعب كرة قدم في غزة.وقدّم الخليفي ليوسف قميصًا موقعًا من فريق باريس سان جيرمان.واستمع الوفد إلى الأطباء، الذين يعالجون الأطفال المصابين في عيادة Geneva Mederi Clinic - نيابة عن جمعية "حق الأطفال في الرعاية الصحية".





ورافق الخليفي رئيس نادي سيلتيك - النادي الرائد في اسكتلندا بيتر لاويل ورئيس نادي ليغيا وارسو - النادي الرائد في بولندا داريوش ميودوسكي والرئيس التنفيذي لاتحاد الأندية الأوروبية تشارلي مارشال ومسؤولي كرة القدم الآخرين الذين شاركوا في اجتماعات المشروع المشترك لرابطة الأندية الأوروبية (ECA) / الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA في نيون. ورافق الخليفي رئيس نادي سيلتيك - النادي الرائد في اسكتلندا بيتر لاويل ورئيس نادي ليغيا وارسو - النادي الرائد في بولندا داريوش ميودوسكي والرئيس التنفيذي لاتحاد الأندية الأوروبية تشارلي مارشال ومسؤولي كرة القدم الآخرين الذين شاركوا في اجتماعات المشروع المشترك لرابطة الأندية الأوروبية (ECA) / الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA في نيون.