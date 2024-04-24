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ألمانيا وجهت اتهامات لسبعة أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية

أخبار دولية
2024-04-24 | 11:14
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ألمانيا وجهت اتهامات لسبعة أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية
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ألمانيا وجهت اتهامات لسبعة أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية

وجهت ألمانيا اتهامات لسبعة أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية نيابة عن فرع لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، وفق ما قال مكتب المدعي العام الاتحاديّ.
 
وجرى توجيه عدة تهم للمشتبه بهم من بينها تأسيس منظمة إرهابية.
 
وأوضح بيان مكتب الادعاء أنّ المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجمات كبيرة في ألمانيا وأوروبا الغربية لكن خطتهم لم تكن قد اكتملت، عندما تدخلت سلطات إنفاذ القانون.
 
وكان المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في يوليو تموز من العام الماضي على اتصال بتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، الفرع الأفغانيّ للتنظيم المتشدد، والذي أعلن مسؤوليته عن واقعة إطلاق نار عشوائي في موسكو الشهر الماضي أودى بحياة 137 شخصًا على الأقل.
 
وقال المحققون إنّ المشتبه بهم وصلوا إلى ألمانيا قادمين من أوكرانيا بعد اندلاع الحرب هناك في ربيع عام 2022، وشكلوا خلية "إرهابية" مع عضو بالتنظيم من هولندا.
 

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