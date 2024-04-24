تركيا تتهم واشنطن بالكيل بمكيالين في ما يتعلق بحقوق الإنسان في غزة

اتهمت تركيا يوم الأربعاء الولايات المتحدة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان قائلة إن تقرير واشنطن السنوي عن حقوق الإنسان لم يبرز الهجمات الإسرائيلية في غزة.وعبرت وزارة الخارجية التركية في بيان عن قلقها البالغ لأن التقرير الأمريكي “لم يبرز على النحو الواجب الهجمات غير الإنسانية المستمرة في غزة”.وقالت إن الولايات المتحدة كان لها “دوافع سياسية بعيدة كل البعد عن الحياد والموضوعية” في إعداد التقرير، داعية واشنطن إلى الكف عن “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها في مجال حقوق الإنسان”.كما أشارت إلى علاقات الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.ووفقا للسلطات الصحية في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 34 ألف فلسطيني في القطاع حتى الآن من بينهم العديد من المدنيين والأطفال. وتحولت غزة إلى ركام، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.