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ألمانيا تتهم 7 يشتبه بأنهم يخططون لشنّ هجمات إرهابية

أخبار دولية
2024-04-24 | 12:30
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ألمانيا تتهم 7 يشتبه بأنهم يخططون لشنّ هجمات إرهابية
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ألمانيا تتهم 7 يشتبه بأنهم يخططون لشنّ هجمات إرهابية

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أن اتهامات وجهت لسبعة أجانب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية نيابة عن فرع لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.

وجرى توجيه عدة تهم للمشتبه بهم من بينها تأسيس منظمة إرهابية.

وجاء في بيان مكتب الادعاء أن المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجمات كبيرة في ألمانيا وأوروبا الغربية لكن خطتهم لم تكن قد اكتملت عندما تدخلت سلطات إنفاذ القانون.

وكان المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في يوليو تموز من العام الماضي على اتصال بتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، الفرع الأفغاني للتنظيم المتشدد، والذي أعلن مسؤوليته عن واقعة إطلاق نار عشوائي في موسكو الشهر الماضي أودى بحياة 137 شخصا على الأقل.

وقال المحققون إن المشتبه بهم وصلوا إلى ألمانيا قادمين من أوكرانيا بعد اندلاع الحرب هناك في ربيع عام 2022، وشكلوا خلية “إرهابية” مع عضو بالتنظيم من هولندا.

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