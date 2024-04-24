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"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى

أخبار دولية
2024-04-24 | 12:55
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"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى
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"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى

نشرت كتائب "القسام" فيديو لأسير إسرائيلي، يندد فيه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى، ويطالب بالعمل على الإفراج عنه.
 

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