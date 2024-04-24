واشنطن دعت الأطراف المسلحة في السودان إلى وقف الهجمات

دعت واشنطن الأطراف المسلحة في السودان جميعها، إلى وقف الهجمات على الفور في منطقة الفاشر، في ولاية شمال دارفور، وفق ما قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية.