الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
26
o
الجنوب
27
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
26
o
الجنوب
27
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خفر السواحل التونسيّ انتشل جثث مهاجرين قبالة سواحل جربة
أخبار دولية
2024-04-24 | 13:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خفر السواحل التونسيّ انتشل جثث مهاجرين قبالة سواحل جربة
انتشل خفر السواحل التونسيّ 14 جثة لمهاجرين، قبالة سواحل جربة، على ما قال مسؤول قضائيّ لرويترز.
وارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم قبالة سواحل تونس، في اليومين الماضيين، وسط زيادة كبيرة في عدد قوارب المهاجرين المتجهة نحو إيطاليا.
وانتشلت قوات خفر السواحل الثلاثاء 22 جثة قبالة سواحل صفاقس وسبع جثث أخرى قبالة سواحل قابس.
آخر الأخبار
أخبار دولية
السواحل
التونسيّ
انتشل
مهاجرين
قبالة
سواحل
التالي
الحكومة الالمانية تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا في غزة
بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتباراً من "هذا الأسبوع"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-15
غرق مهاجرين قبالة السواحل التركية
أخبار دولية
2024-03-15
غرق مهاجرين قبالة السواحل التركية
0
آخر الأخبار
2024-02-15
مسؤول في خفر السواحل الوطني لرويترز: انتشال 5 جثث بعد غرق قارب مهاجرين أفارقة قبالة تونس
آخر الأخبار
2024-02-15
مسؤول في خفر السواحل الوطني لرويترز: انتشال 5 جثث بعد غرق قارب مهاجرين أفارقة قبالة تونس
0
أخبار دولية
2024-03-25
انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل تونس
أخبار دولية
2024-03-25
انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل تونس
0
أخبار دولية
2024-03-15
وفاة مهاجرين وفقدان 34 آخرين في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس
أخبار دولية
2024-03-15
وفاة مهاجرين وفقدان 34 آخرين في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:51
واشنطن تطالب إسرائيل بـ"إجابات" بشأن المقابر الجماعية في غزة
أخبار دولية
16:51
واشنطن تطالب إسرائيل بـ"إجابات" بشأن المقابر الجماعية في غزة
0
أخبار دولية
15:59
نتانياهو يصف التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية بأنها "مروعة"
أخبار دولية
15:59
نتانياهو يصف التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية بأنها "مروعة"
0
أخبار دولية
15:34
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة MAERSK YORKTOWN الأميركية في خليجِ عدن
أخبار دولية
15:34
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة MAERSK YORKTOWN الأميركية في خليجِ عدن
0
أخبار دولية
15:18
بايدن التقى بطفلة أميركية كانت محتجزة لدى حماس
أخبار دولية
15:18
بايدن التقى بطفلة أميركية كانت محتجزة لدى حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:38
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"حوار المرحلة": التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان
آخر الأخبار
14:38
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"حوار المرحلة": التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان
0
أخبار دولية
2024-03-26
الحوثيون يعلنون شنّ ستة هجمات خلال الساعات الـ72 الماضية
أخبار دولية
2024-03-26
الحوثيون يعلنون شنّ ستة هجمات خلال الساعات الـ72 الماضية
0
منوعات
2023-09-26
عارضة أزياء تعاني بعد أن أنفقت 100 ألف دولار للحصول على "أكبر ثدي في العالم"... وهذا ما حصل! (صور)
منوعات
2023-09-26
عارضة أزياء تعاني بعد أن أنفقت 100 ألف دولار للحصول على "أكبر ثدي في العالم"... وهذا ما حصل! (صور)
0
آخر الأخبار
2023-12-31
كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-12-31
كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
0
رياضة
13:36
تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت
رياضة
13:36
تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
معراب تفتح ابوابها للحوار..
تقارير نشرة الاخبار
13:27
معراب تفتح ابوابها للحوار..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
2
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
3
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
4
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
5
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
6
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
7
حال الطقس
02:08
كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:08
كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟
8
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More