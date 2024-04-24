خفر السواحل التونسيّ انتشل جثث مهاجرين قبالة سواحل جربة

انتشل خفر السواحل التونسيّ 14 جثة لمهاجرين، قبالة سواحل جربة، على ما قال مسؤول قضائيّ لرويترز.



وارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم قبالة سواحل تونس، في اليومين الماضيين، وسط زيادة كبيرة في عدد قوارب المهاجرين المتجهة نحو إيطاليا.



وانتشلت قوات خفر السواحل الثلاثاء 22 جثة قبالة سواحل صفاقس وسبع جثث أخرى قبالة سواحل قابس.