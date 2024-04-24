طائرات أوكرانية ضربت مصنعًا روسيًا كبيرًا للصلب

ضربت طائرات أوكرانية مسيرة مصنعًا روسيًا كبيرًا للصلب، في منطقة ليبيتسك، وفق مصدر في المخابرات الأوكرانية لرويترز.



وأوضح المصدر أنّ الهجوم دمّر جزئيًا "محطة أكسجين" في مصنع نوفوليبيتسك للمعادن، فيما سيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة.



وقال مصدر إقليميّ في الصناعة في روسيا إنّ المنشأة استمرت في العمل بشكل طبيعيّ.



ولم تؤكد كييف أو تنف رسميًا مثل هذه الهجمات، لكنّها شدّدت على أنّ المنشآت المستهدفة تدعم المجهود الحربيّ وأهداف عسكرية مشروعة.



وتنفي إن.إم.إل.كيه تعاونها مع صناعة الدفاع الروسية وتقول إنّ إنتاجها للاستخدامات المدنية.