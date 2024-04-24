وزارة الخارجية الأميركية عن تقارير إسرائيلية: خطيرة ومتهورة

وصفت وزارة الخارجية الأميركية التقارير التي أفادت بأن وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش يسعى لإضفاء الشرعية على عشرات المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بأنها "خطيرة ومتهورة".



وقال نائب المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل، خلال إفادته الصحافية، إنّ واشنطن تواصل كذلك الضغط على الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات في شأن التقارير عن العثور على مقابر جماعية، في قطاع غزة.