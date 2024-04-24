بايدن التقى بطفلة أميركية كانت محتجزة لدى حماس

التقى الرئيس جو بايدن بطفلة أميركية تبلغ من العمر أربع سنوات كانت محتجزة لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق مستشار الأمن القوميّ في البيت الأبيض جيك سوليفان.وأطلقت الحركة أبيجيل إيدان، التي بلغت الرابعة من عمرها بينما كانت في الأسر في تشرين الثاني الماضي، بعد احتجازها لمدة سبعة أسابيع في غزة.