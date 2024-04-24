القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة MAERSK YORKTOWN الأميركية في خليجِ عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان انه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ ( MAERSK YORKTOWN ) الأميركيةَ في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقة.فيما نفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليجِ عدن، بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ واستهدفت العمليةُ الأخرى سفينةَ (MSC VERACRUZ ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، وقدْ حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاحٍ .إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وكذلكَ في المحيطِ الهنديِّ حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ماضيةٌ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ والمحيطِ الهنديِّ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ."