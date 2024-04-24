نتانياهو يصف التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية بأنها "مروعة"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية عدة بأنها "مروعة"، قائلا إنها "يجب أن تتوقف".



وقال نتانياهو في بيان "ما يحدث في الجامعات الأميركية أمر مروع، فقد سيطرت جحافل معادية للسامية على جامعات رائدة".



واعتبر أن المتظاهرين "يطالبون بالقضاء على إسرائيل، ويهاجمون الطلاب اليهود، ويهاجمون أعضاء هيئة التدريس اليهود، وهو ما يذكرنا بما كان يحدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات".



وتابع "هذا أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف".