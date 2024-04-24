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واشنطن تطالب إسرائيل بـ"إجابات" بشأن المقابر الجماعية في غزة

أخبار دولية
2024-04-24 | 16:51
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واشنطن تطالب إسرائيل بـ&quot;إجابات&quot; بشأن المقابر الجماعية في غزة
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واشنطن تطالب إسرائيل بـ"إجابات" بشأن المقابر الجماعية في غزة

طالبت الولايات المتحدة الأربعاء السلطات الإسرائيلية بإجابات بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين كبيرين في قطاع غزة.
     
وقال الدفاع المدني في غزة في اليوم السابق إن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا ما يقرب من 340 جثة لأشخاص قتلوا ودفنوا على أيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس.
     
كما أفادت تقارير بالعثور على حوالى 30 جثة في قبرين في باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
     
وقال جايك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، "نريد إجابات... نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر".
     
دفع اكتشاف الجثث الأمم المتحدة إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل، ودعم الاتحاد الأوروبي الدعوة.
     
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرائد نداف شوشاني إن المقبرة في مجمع ناصر "حفرها سكان غزة قبل بضعة أشهر".
     

أخبار دولية

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