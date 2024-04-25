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الجيش الأميركي: سفينة تابعة للتحالف تتصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون

أخبار دولية
2024-04-25 | 00:51
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الجيش الأميركي: سفينة تابعة للتحالف تتصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون
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الجيش الأميركي: سفينة تابعة للتحالف تتصدى لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

وقالت إنه من المرجح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة إم.في يورك تاون، وهي سفينة ترفع العلم الأميركي وتملكها وتديرها شركة أميركية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أميركيا وأربعة يونانيين.

وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

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