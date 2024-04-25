الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران.



ويقود الغزواني (67 عاما) الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا رغم تصاعد العنف الجهادي في منطقة الساحل.