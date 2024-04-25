مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودان بسبب خلاف ضريبيّ

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" أنّ مواد إغاثة تحتاجها البلاد بشدة عالقة، في المستودعات وعند معبر حدوديّ، بسبب خلاف حول ضريبة جديدة.



وفرضت وزارة التجارة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد، سعيًا لتوفير إيرادات.



وأكّدت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري لوكالة فرانس برس مواصلة العمل بشكل مكثّف، على أعلى المستويات لحل هذه القضية.

