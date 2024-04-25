بلينكن يدعو الولايات المتحدة والصين إلى إدارة خلافاتهما ب"مسؤولية"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واشنطن وبكين إلى إدارة خلافاتهما بـ"مسؤولية"، مستهلا زيارته للصين بهجوم ناعم بينما تنتظره محادثات يتوقع أن تكون صعبة.



وأكد بلينكن في خلال زيارته زعيم الحزب الشيوعي في المدينة، أن الرئيس جو بايدن ملتزم بالحوار "المباشر والمستدام" بين أكبر اقتصادين في العالم بعد سنوات من التوتر المتصاعد.



وقال: "لدينا التزام تجاه شعبنا وبالطبع التزام تجاه العالم بإدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول".



وقال تشين متوجها إلى ضيفه: "سواء اخترنا التعاون أو المواجهة، فإن ذلك يؤثر على رفاهية الشعبين والبلدين ومستقبل البشرية".









