كييف تتهم رجل دين أرثوذكسي بإعطاء معلومات للروس عن مواقع الجيش الأوكراني

أعلن جهاز الأمن الأوكراني "أس بي يو" عن اشتباهه في قيام رجل دين رفيع المستوى بالكشف عن مواقع عسكرية أوكرانية للقوات الروسية.



وقال جهاز الأمن إنه "قدم مذكرة اشتباه بمطران سفياتوغيرسك لافرا الذي أبلغ عن المواقع العسكرية الأوكرانية في منطقة دونيتسك للقوات الروسية".



وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أن هناك شكوكا في قيام المطران أرسيني "بنشر معلومات حول حركة أو مواقع القوات المسلحة"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.



وتابع في بيانه أن المطران "سلم للمحتلين مواقع نقاط التفتيش التابعة لقوات الدفاع في كراماتورسك بمنطقة دونيتسك".



واتهم جهاز الأمن رجل الدين بالترويج "لروايات مؤيدة للكرملين حول الحرب في أوكرانيا حتى قبل بدء الغزو الروسي".