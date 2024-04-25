الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سفينة حربية يونانية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-04-25 | 02:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سفينة حربية يونانية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سفينة حربية يونانية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع اليونانية أن سفينة حربية يونانية تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه سفينة تجارية.

وقال مسؤول لرويترز: "صباح اليوم الخميس أطلقت الفرقاطة اليونانية هايدرا التي كانت ترافق سفينة تجارية في خليج عدن النار على طائرتين مسيرتين".

وأضاف: "دمرت واحدة بينما ابتعدت الأخرى". وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع تفاصيل الواقعة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

حربية

يونانية

تعترض

طائرتين

مسيرتين

للحوثيين

البحر

الأحمر

LBCI التالي
الشرطة الأرمينية ألقت القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة
كييف تتهم رجل دين أرثوذكسي بإعطاء معلومات للروس عن مواقع الجيش الأوكراني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-20

رويترز: قطع حربية فرنسية في البحر الأحمر تعترض وتدمر طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن

LBCI
أخبار دولية
2024-03-13

فرقاطة يونانية تستهدف طائرتين مسيرتين بطلقة مدفع في البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-06

وزير الخارجية البريطانيّ: شعرنا بالفزع لسماع أخبار مقتل أفراد من طاقم السفينة ترو كونفيدنس في هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-02

وزارة النقل التابعة للحوثيين: الأعمال العدائية من السفن الحربية البريطانية والأميركية ضد اليمن تسببت في خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:51

لوكاشينكو: نشر عشرات الأسلحة النووية الروسية في روسيا البيضاء

LBCI
أخبار دولية
06:31

تركيا تعرض مساعدة تقنية على العراق لتعزيز أمن الحدود

LBCI
أخبار دولية
06:23

ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع إستراتيجية دفاعية مشتركة "ذات مصداقية"

LBCI
أخبار دولية
06:19

روسيا استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:10

انسحاب النائب ملحم خلف من الجلسة التشريعية

LBCI
أخبار دولية
04:23

توقيف 93 شخصًا خلال تظاهرة في جامعة في لوس أنجليس

LBCI
آخر الأخبار
15:20

السفير المصري لـ "حوار المرحلة": انا شاهد أن السفير السعودي كان بحالة اعياء قبل المشاركة في جلسة بنشعي ومن يُسأل في هذا الامر هو السفير وليد البخاري

LBCI
أخبار لبنان
03:46

ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!

LBCI
رياضة
13:36

تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

معراب تفتح ابوابها للحوار..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:07

قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…

LBCI
خبر عاجل
02:26

عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر

LBCI
خبر عاجل
05:11

مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها

LBCI
صحة وتغذية
07:38

لتفادي مرض السرطان... ابتعدوا عن هذه الأطعمة

LBCI
خبر عاجل
03:40

التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
02:28

طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"

LBCI
منوعات
08:11

أعلن حمل زوجته خلال حفل زفاف شقيقه... هكذا انتقم رجل من أخيه لسبب غير متوقع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More