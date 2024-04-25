سفينة حربية يونانية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع اليونانية أن سفينة حربية يونانية تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه سفينة تجارية.



وقال مسؤول لرويترز: "صباح اليوم الخميس أطلقت الفرقاطة اليونانية هايدرا التي كانت ترافق سفينة تجارية في خليج عدن النار على طائرتين مسيرتين".



وأضاف: "دمرت واحدة بينما ابتعدت الأخرى". وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع تفاصيل الواقعة.