الشرطة الأرمينية ألقت القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة

ألقت الشرطة الأرمينية القبض على عشرات الأشخاص، الذين شاركوا في احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة يريفان، على ما أفاد موقع إلكترونيّ إخباريّ.



وأشارت تقديرات لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء استنادًا للشرطة إلى أنّ عدد المعتقلين بلغ 96.



وعطّل المتظاهرون حركة المرور في وسط المدينة ورفضوا الانصياع لأوامرها.



وذكر موقع نيوز دوت إيه.إم أنّ الشرطة فرقت المظاهرة بالقوة.