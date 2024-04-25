هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقّت تقريرًا عن واقعة بحرية جنوب غربي عدن

تلقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا عن واقعة على بعد 15 ميلًا بحريًا جنوب غربي عدن في اليمن، وفق ما أظهرت مذكرة استشارية.