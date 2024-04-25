توقيف 93 شخصًا خلال تظاهرة في جامعة في لوس أنجليس

أوقف 93 شخصًا، خلال تظاهرة في حرم جامعة، جنوب كاليفورنيا، في لوس أنجليس، نُظّمت في خضم تحركات طالبية مؤيدة لقطاع غزة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.



وأفادت شرطة لوس أنجليس في منشور على منصة إكس: "لم يُبلّغ عن وقوع إصابات. وستستمر دوريات الشرطة في المنطقة."